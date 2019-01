Bre Payton, una joven periodista estadounidense de tendencia conservadora que había mostrado públicamente su rechazo a las vacunas murió de forma repentina el 28 de diciembre a causa de gripe H1N1, complicada por un cuadro de meningitis.

Su fallecimiento causó una gran conmoción en el país, puesto que Bre era considerada como una “estrella en ascenso” en el panorama mediático por sus opiniones políticas, a menudo expresadas de forma vehemente, en programas de Fox News, Fox Business Channel y One America News Network. También era editora del medio digital The Federalist.

Las reacciones a su muerte de Payton, de sólo 26 años, fueron numerosas a través de las redes sociales. Meghan McCain, hija del fallecido senador John McCain, calificó a Payton de “una joven maravillosa, audaz, vibrante e inteligente”.

Payton tenía una profunda fe cristiana. En 2011 -cuando tenía 18 años- escribió en su cuenta de Twitter que las vacunas eran “el diablo” al comentar una iniciativa estatal que instaba a las personas a vacunarse por la tos convulsa.

Rápidamente en las redes se replicaron los comentarios sobre la posición anti vacunas de la periodista y las preguntas sobre si había o no recibido la inmunización contra la gripe, lo que no fue informado. La vacuna contra el virus de la influenza A (H1N1) está considerada por los estudios científicos como la mejor forma de protegerse de este tipo de gripe. No obstante, al menos en Argentina, la vacunación es obligatoria sólo en los grupos de riesgo.

En recientes apariciones en Fox News, Payton había condenado lo que ella llamó cobertura mediática de “noticias falsas” en contra del presidente Donald Trump y cobertura “sexista e intolerante” de la primera dama Melania Trump.