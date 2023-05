Se reveló el misterio: una de las hermanas siamesas e influencers mexicanas presentó oficialmente a su novio. Carmen Andrade hizo público su romance con Daniel, a quien conoció en octubre de 2020, a través de Hinge, una aplicación de citas. Desde momento, ambos se volvieron inseparables.

“Nunca traté de ocultar el hecho de que soy una gemela unida, lo que significa que recibí muchos mensajes de hombres con fetiches. Supe desde el principio que Daniel era diferente a los demás, porque no comenzó con una pregunta sobre mi condición”, contó a Carmen al medio Today.

A diferencia de Carmen, su hermana Lupita se declaró abiertamente asexual. Sin embargo, no fue un obstáculo para que Carmen tenga una relación amorosa. “Soy asexual, pero quiero que Carmen siente cabeza. Sé que eso es importante para ella”, explicó.

Sobre la relación entre su hermana y Daniel, Carmen aseguró que ambos “se llevan muy bien”. “Es divertido porque me quedo despierta más tarde que Lupita, pero cuando Daniel se queda a dormir, me duermo rápidamente y él se queda despierto hablando con ella”, relató Carmen. La joven también se refirió a su noviazgo con Daniel y adelantaron que piensan en comprometerse.

“Hemos estado juntos durante dos años y medio y hemos hablado de comprometernos, pero primero queremos vivir juntos”, contó.

En cuanto a cómo hace para pasar tiempo junto a su novio, Carmen explicó que tratan de acordar con su hermana. “A veces me siento mal porque quiero pasar mucho tiempo con Daniel, así que tratamos de establecer acuerdos. Como que Lupita elija a qué lugar salimos a cenar o qué actividad vamos a hacer”, señaló.

En relación a la posibilidad de tener hijos con su pareja, Carmen precisó que no pueden quedar embarazadas. “Tenemos endometriosis y también estamos con un bloqueador de hormonas que nos impide menstruar”.

Hace algunos meses, para el canal de YouTube Ask Me Anything, Carmen dio detalles de su vida sexual. La joven mexicana explicó que como comparte el aparato reproductor con su hermana, no tiene intimidad con su pareja. Ambas acordaron ciertas reglas de convivencia.

Las hermanas siamesas comparten su vida diaria en las redes sociales

Carmen y Lupita se hicieron conocidas en las redes sociales, en especial en Tik Tok, al documentar su vida diaria y normalizar su condición de siamesas.

Las hermanas se mudaron desde México hacia Estados Unidos cuando eran bebés. Ambas nacieron unidas por el torso y la pelvis. Según explicaron los médicos le desaconsejaron una operación para separarlas. “Si tuviéramos una cirugía de separación, una de nosotros moriría seguro. La otra también fallecería o terminaría en la unidad de cuidados intensivos y nunca saldríamos”, señalaron.

Cada una tiene dos brazos, pero solo una pierna. Carmen, que maneja la diestra, es la encargada de conducir cada vez que se suben a su vehículo. Ambas viven junto a su familia en el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Carmen estudia para ser enfermera veterinaria y Lupita espera trabajar en el mismo ámbito, aunque sueña con ser escritora de comedia. “Casi siempre hablo yo, pero ella es muy graciosa”, contó Carmen.