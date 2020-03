El Gobierno nacional extenderá el aislamiento obligatorio para prevenir la transmisión del coronavirus. Pero no todos están de acuerdo. Hebe Casado es médica y diputada provincial del oficialismo. La mujer está en contra de mantener la cuarentena y dijo que para ella solo debería sostenerse para grupos de riesgo.

"Buenos días!!! Seguramente ya hay muchos que no quieren estar más en cuarentena, muchos que extrañan tomar mate con los amigos. Los que más me preocupan son los que necesitan trabajar, para comer, pagar deudas, sueldos, etc. Si mantenemos las medidas de distanciamiento social (más de 1 metro entre personas) y lavado de manos o alcohol, estamos protegidos. Si me preguntan, yo dejaría en cuarentena a los grupos de riesgo solamente. Ellos son los que se pueden morir por el virus", posteó en Facebook.

Por ese posteo recibió todo tipo de comentarios, muchos de ellos tratándola de "irresponsable". Pero hubo uno sugestivo: desde una casa fúnebre de San Rafael, de donde es oriunda, le pusieron: "gracias Dra. por tenernos siempre presente, si vienen de parte suya les hacemos una pequeña atención".