El ex futbolista Néstor Fabbri, quien fue subcampeón del mundo con Argentina en 1990, actualmente atiende una agencia de lotería que es de su propiedad.

El ex jugador de Boca de 48 años tiene el local desde hace casi una década y comparte el tiempo al frente del mismo con su esposa y su cuñado.

El hallazgo lo realizó el programa Rabona, que se emite por la señal TyC Sports. "Uno pasa regularmente todos los días. Vive lo que es la vida de la gente, las historias. Ellos se piensan que nosotros somos esas estrellas que no las podés tocar y te digo la verdad, somos más simples que las personas que pasan todos los días caminando por acá", explicó sobre su nueva profesión tras alejarse del fútbol.

La Tota, que surgió de All Boys y jugó en ligas de Colombia y Francia, había aparecido en los últimos años en los medios por oficiar de representante del delantero Jonathan Calleri, su sobrino. "Yo siempre jugué. Soy competidor en todo. Me gusta jugar al casino, me gustan los números. Si no hubiese sido jugador de fútbol, hubiese sido contador. Así que me la rebusco con eso", señaló.

El marcador central fue parte de la plantilla -jugó el partido ante Camerún- que alcanzó la final del Mundial de Italia en 1990 y perdió la final contra Alemania. Hoy en día se dedica a un rubro que conoce bien: el del juego. "Gané alguna vez. Pero es como dice el dicho: la banca al final siempre gana", reconoció.