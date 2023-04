Una familia rosarina se hizo viral en Twitter tras ser parte de un momento de película en pleno viaje por Inglaterra. Mientras recorrían Londres, el grupo de argentinos se encontró con los imitadores de Bono, el conocidísimo cantante de "U2", y de The Edge, el guitarrista de la icónica banda.

Según publicó La Capital, la sorprendente reunión se dio en Candem Town, un reconocido barrio de la capital inglesa famoso por sus mercados callejeros, según publicó La Capital. Los grupos intercambiaron risas, se sacaron fotos y hasta hicieron un divertido video.

��De paseo por Camden Town en Londres, la familia grabó un video con los legendarios músicos de U2 que rápidamente se viralizó en las redes sociales.#bono #u2 #musica #rosario #rosarinosdeviaje



→ https://t.co/ZQ7H49u8uV pic.twitter.com/XiuPIm6Av4 — Diario La Capital (@lacapital) April 22, 2023

“Los cuatro paramos en una esquina para sacarnos una foto. Le pedimos a una chica italiana si nos podía sacar. Y aparecieron los dos de atrás. Al principio no nos dimos cuenta quiénes eran”, contó Mariana Sarchi, una de las protagonistas de la historia.

La mujer explicó qué ellos no se acercaron a los "famosos", sino que fueron los mismos dobles de los músicos quienes se acercaron a ellos y fueron a abrazarlos. “Mi marido me dice ‘es Bono’. La gente empezó a pararse y se acercó hacia dónde estábamos. Nos preguntó de dónde éramos. Entonces filmó en modo selfi y empezó a cantar. No lo podíamos creer”, expresó luego.

Contrario a cómo uno imaginaría la secuencia, fue el propio imitador quien comenzó a grabar con el celular a la familia de cuatro. A su vez, los turistas miraban asombrados lo que estaba ocurriendo. El falso Bono también les cantó un fragmento de “Don’t Cry for Me Argentina”.

“Ellos dos rebuena onda, supernormales, iban caminando por la calle, la gente los paraba, se sacaban fotos y videos y seguían su camino. Dos tipos comunes recorriendo el mercado como todos. Unos genios totales”, destacó la argentina sobre los dos músicos.

“Mandamos el video por WhatsApp a nuestros grupos de amigos. Se viralizó y algunos decían que eran dobles. Entonces una de las chicas de tenis preguntó por qué no le mandamos un saludo. Mi hija volvió a verlos y finalmente les pedimos un saludo”, cerró Mariana.