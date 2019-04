La fotógrafa estadounidense Megan Ann Mattiuzzo se volvió famosa en todo el mundo. El motivo: difundió imágenes que ella misma sacó del parto de su hijo.

Ni bien se enteró de que estaba embarazada, la fotógrafa decidió que quería capturar el momento en el que su hijo llegara al mundo. El nacimiento fue el último 6 de marzo y ella estuvo durante todo el procedimiento con su cámara en la mano.

“Les dije a los médicos cuando comencé a presionar para apagar las luces de la habitación y simplemente mantener los focos encima de la cama, para hacer una mejor foto”, explicó la mujer de 29 años, tras el nacimiento de su bebé.

“Mi esposo me entregó mi cámara y, mientras me acurruqué la barbilla contra el pecho para empujar, equilibré la parte inferior de la cámara sobre mi estómago mirando a través del visor. Luego capturé los mejores momentos de mi vida", aseguró Mattiuzzo, y agregó: “Lo hago por otras personas. ¿Por qué no lo haría por mi propia familia?”.