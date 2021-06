Este sábado se vio una inédita situación en el mundo del fútbol que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Daniela Palma, jugadora de Quilmes de 27 años, es la protagonista de esta historia: tras jugar el primer tiempo del clásico (amistoso) ante Argentino de Quilmes, se la puede ver a un costado de la cancha con su notebook, rindiendo un examen de la facultad.

"Terminé cansada. Fueron 40 minutos, me golpearon un poco y quedé media dolorida, pero rendí mientras mis compañeras estaban jugando. Fue complicado”, expresó la futbolista que cursa el tercer año de la carrera de Kinesiología y Fisiatría en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en una entrevista con la periodista Daniela Lichinizer.

Al costado del campo de juego en el predio de fútbol de Alsina y Lora (QAC), Palma tuvo que rendir un final de Informática. A pesar de haber explicado su situación al profesor e incluso al director de la cátedra para poder correr su examen, las respuestas fueron negativas.

"Lo hablé con el entrenador (Fernando Chiappino) el jueves y él me dijo que jugara el primer tiempo y que después me fuera a rendir. Yo le contesté: ‘Yo juego todo lo que vos quieras, pero a las 17 me tengo que ir corriendo para estar frente a la computadora’”, continuó su relato.

Quilmes goleó 3-0 en el clásico de la ciudad. "Terminé de rendir y lo único que quería era irme al vestuario con mis compañeras a festejar el triunfo. Apagué la compu y me fui. No me quedé a esperar la nota, les dije que ya había entregado todo, corté y me fui. ¿Cómo me fue? Calculo que bien...”, aseguró.

Fuente: Minuto Uno