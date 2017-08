Una india de 17 años que fue abandonada por su familia después de quedarse embarazada, dio a luz junto a una carretera en Chandil, ciudad del Estado de Jharkhand en el este de la India, informan medios locales.

En un video publicado en Internet, la joven aparece agachada con su bebé mientras los coches y motocicletas pasan a su lado sin detenerse para ayudarla. En las descorazonadoras imágenes se aprecia cómo el cordón umbilical del recién nacido, envuelto en el vestido de su madre, aún permanece unido a la chica.

El 'Dainik Jagran', el periódico más leído de la India, señala que ningún médico o enfermero del centro médicocercano al lugar del parto acudió a ayudar a la chica, pese a que los residentes de la urbe les habían avisado de lo que estaba sucediendo casi en el umbral de la puerta del centro.

"Estaba en un estado miserable. Temblaba y era incapaz de levantar y abrazar a su bebé. Los vehículos pesados pasaban, pero no tenía fuerzas para echarse a un lado", recuerda el residente Om Prakash Sharma, según 'The Hindustan Times'. Varios vecinos lograron levantar barricadas alrededor de la joven para que no la atropellaran los coches y acudieron al centro médico para que trasladaran con su bebé. Sin embargo, los doctores se negaron a enviar una ambulancia.

Finalmente, la joven recibió atención médica después de que los residentes la trasladaran hasta el centro en un triciclo motorizado.

Según los medios, la chica vivía con su madre viuda, que la expulsó de casa tras quedarse embarazada. La india chica explicó que estaba enamorada de un hombre, que cortó su relación con ella tras saber estaba embarazada.