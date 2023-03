Una joven viajera reveló en TikTok una escena de día en un bosque de Bariloche y causó pánico en la red social de los videos por la presencia de un "fantasma" que apareció detrás de ella. El clip se viralizó y la joven describió: "Fue muy loco lo que me pasó".

La tiktokera iba relatando a sus seguidores la experiencia de recorrer el bosque de Bariloche, cuando inesperadamente se observa una persona caminando en el fondo de la grabación.

Cuando vio el video, Jimena notó la presencia paranormal de una figura extraña y no dudo en compartirla con sus seguidores a través de su cuenta de TikTok. Allí la viajera suele publicar videos sobre su vida en la Patagonia.

"Miren este increíble lugar. Después de vivir cinco años acá, recién ahora empiezo a recorrer algunos sitios", expresaba la joven al tiempo que caminaba por el bosque de la ciudad rionegrina.

Sin embargo, en la mitad del clip se ve una figura roja caminando detrás de ella y que desaparece al instante. "Grabando en la montaña cuando de repente... ¿Alguien más lo vio?", tituló el fragmento que se viralizó. Esa presencia inexplicable fue denominada como "fantasma" por los tiktokeros.

Aunque la mayoría se sumó al asombro por la imagen nítida de un espíritu, hubo un porcentaje de personas que dudo de la grabación y aseguraron que se trató de una persona que pasó caminando. Sin embargo, la influencer remarcó que no había nadie más en el lugar más que ella con sus amigas.

"Apareció una persona de otra frecuencia, de otra dimensión. Elijo creer. No me asustó, no me causó miedo, no lo vi, no tenía idea", describió Juli en otro de los clips, donde explicó su experiencia paranormal.

En ese sentido, la viajera completó: "Esa sombra roja pasa en otra dirección a la que yo voy caminando. Es muy loco. Yo no tenía ni idea de lo que pasaba, yo veía el celular desconcertada porque venía bajando, y ya estaba cansada".

Luego explicó que no es normal que pasen personas detrás de ella, ya que estaba circulando por un sendero que está rodeado de la montaña y un precipicio del otro lado.

"Si van a Bariloche tienen que ir a visitar este bosque y ahí me dirán que sienten y que ven. Fue muy loco lo que me pasó. Pero el bosque es mágico, confíen en eso", completó la joven en otro video.

Apenas unas horas después de que subió el momento fantasmagórico en el bosque de Bariloche, la publicación se volvió viral en TikTok y ya superó 6 millones de reproducciones, más 200 mil "Me gustas".

Luego, cientos de comentaristas se volcaron a dar su opinión al respecto: "Algunos los llamamos personas caminando", "Era caperucita roja yendo a ver a su abuelita", "Lo vi en cámara lenta y es un árbol que tiene algo rojo".

Fuente: Crónica