Ejemplo de humildad y esfuerzo Una joven ñeembuqueña sorprende a su padre en su lugar de trabajo llevándole su logro académico como Lic. en Ciencias de la Educación.(Por Calixto González, periodista de Nacional de Pilar-Paraguay )Oriunda del Pueblo de Mayor Martínez, ����Yudit Romero sorprende a su padre, un humilde trabajador de la Construcción, agradeciendo por todo lo que su padre hizo para que ella legara a su meta.Nos cuenta que tuvo que viajar a la Argentina un buen tiempo para trabajar y juntar dinero para costear su tesis.Enseña particular en su casa, docente que espera una oportunidad para conseguir un rubro del MEC.Quien nos contacto es su hna Francisca,que también es profesional. Esta familia es un ejemplo de esfuerzo y admiración desde su pueblo de Mayor Martínez; jamás se rindieron ante dificultades y hoy pueden contar que se puede cuando se quiere..Don Blas Romero, pero todos le conocen como Kambai Romero, no dudo en abrazar a su hija, tal motivo ameritaba ����Yudit es profesora de matemática enseña particular para pagar su estudio y su alquiler porque sigue estudiando la carrera de administración.Su madre orgullosa de sus 4 hijas Ella es costurera y se llama Eva Gaona.Yudit suele enseñar en la escuela Lombardi y San Blas para cubrir a los pofesores cuando les piden, se moviliza en bicicleta como su medio de transporte por la ciudad de Pilar.Nuestra producción ha hecho llegar esta historia de vida al señor Ministro de Educación, Raul Aguilera