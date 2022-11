Una joven que se subió a un bungee trampolín y vivió momentos de terror, pues la seguridad no era del todo buena y la adrenalínica actividad casi termina en tragedia.

Fue a través de TikTok, en donde se hizo visible este caso. La mujer se subió al bungee trampolín para ser impulsada por el aire y dar vueltas. Todo marchaba bien, la joven se veía contenta y los presentes también.

Sin embargo, todo cambió cuando en una segunda vuelta, se dieron cuenta de que el arnés estaba mal colocado, pues la joven quedó colgada de un solo pie. Es decir, por poco y la joven sufría un trágico accidente.



Por ello, los usuarios de la plataforma de videos cortos de inmediato reaccionaron con múltiples comentarios que mostraron preocupación.

“Eso pudo haber terminado muy mal”; “¡No, no, no! Da un poquito de risa, pero, Dios, que bueno que no terminó en tragedia”, se lee entre las reacciones.