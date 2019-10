Marcos Alarcón es un chofer de la línea 21 de la empresa de transporte Xibi Xibi de Jujuy. La madrugada del domingo estaba trabajando por la zona de los boliches de la capital provincial. Cuando terminó su recorrido, encontró sobre el piso de una de las butacas delanteras del colectivo dos zapatos negros ubicados con delicadeza y precisión. Era el recuerdo y el olvido de una mujer que volvió a su casa descalza después de haber pasado la noche en un boliche.

El chofer la rebautizó la “Yenicienta” e inició la búsqueda con un video que se volvió viral. “Hola amigos. Les quiero pedir una mano: estoy buscando a la ‘Yenicienta’ de Jujuy, ya que esta mañana se subió al colectivo y cuando se bajó, me dejó los ‘bailoteros’ ahí.Tienen poco uso, deben tener dos o tres fines de semana de boliche. Según su desgaste y mi conocimiento, tienen mucho perreo (en referencia a los movimientos de baile típicos del reguetón) y tres o cuatro bachatas. Si crees que es tu amiga la Yenicienta, la amante del perreo intenso o esa que se vuelve a la casa descalza, comunícate conmigo”.

La campaña, entre comedia y solidaridad, brotó por los portales de noticias de Jujuy. Llegó a la televisión local. “Paro siempre en la puerta de los boliches, paso a la hora en que terminan de bailar. Se subieron varias chicas y no pude ver quién era la dueña. Cuando había llegado al final del recorrido y ya se había bajado toda la gente, encontré estos zapatos. Ahora llamo a la solidaridad para que me ayuden a buscar a la dueña, que seguramente volvió descalza a su casa y los va a necesitar el próximo fin de semana”, expresó el chofer en diálogo con Canal 4. A su lado, estaban los zapatos en cuestión.

Marcos Alarcón precisó que la suela tiene poco desgaste, que el talle es 38 y no brindó más detalles para no despertar el interés de oportunistas. Dijo que en la plantilla tiene el nombre de una marca de zapatos de mujer reconocida. Ese dato prefiere reservarlo para que el calzado sea finalmente devuelto a su dueña original. “Generalmente encontramos celulares, paraguas o gente que se duerme, pero ésto no me había encontrado nunca arriba de un colectivo”, indicó el chofer.

Siempre en tono de humor, el conductor que encontró los zapatos agregó: “Cuando aparezca la dueña le vamos a pedir que se los pruebe, como la Cenicienta”. La empresa Xibi-Xibi replicó el video de su conductor y abrió sus líneas y sus redes sociales para aquellos que puedan aportar datos del paradero de la mujer.