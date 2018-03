Avergonzada por la actitud de su hijo, una madre le dio una lección que nunca olvidará: Brittany Forney, una mujer que vive en Estados Unidos, obligó a su hijo a comprar ropa usada luego de que este se burlara de otros chicos no se vestían con ropa de marca.

La mujer, que vive en Alabama, contó a través de un posteo de Facebook que cuando se enteró de que su hijo le hacía bullying a sus compañeros que usaban ropa usada, decidió darle un castigo ejemplar.

"Quiero enseñar a mis hijos que el dinero no lo es todo y, si vas a degradar a otras personas por dónde compran la ropa, entonces vos también vas a comprar allí", contó la mujer que le dijo a su hijo.

“Yo no tolero eso. Hoy, se llevó sus 20 dólares a Goodwill (un negocio de beneficiencia) para comprar la ropa que llevará toda la semana a la escuela. Lo que sea que encuentre es lo que tendrá que usar”, escribió la mujer y reveló que su hijo estaba enojado con el castigo, incluso había llorado. ¿Qué opinás del castigo?

