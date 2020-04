Las mamás de una escuela de Lomas de Zamora le solicitaron ayuda a la maestra de matemática de sus hijos por un problema de multiplicación. Y la respuesta de la docente llegó, pero de una manera inesperada: a través de un video, en el que la "seño" resolvía el problema de manera burlona y que concluía con la picante frase: "Si querés que te mande otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé muchos".

En tiempos de la cuarentena decretada por el gobierno a causa de la pandemia de coronavirus y con las clases suspendidas, el proceso educativo suele hacerse a distancia. Y a veces las consignas para los educandos pueden no ser del todo claras o no ser efectivamente comprendidas, ni por los niños, ni por sus padres.

Es lo que aparentemente ocurrió con el grupo de madres de la escuela Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora, que no podían comprender un planteo matemático que les había dejado la maestra Daniela Catelli a sus hijos sobre plantines y canteros, según consigna el medio La Opinión Austral.

Fue entonces que a través de las redes sociales, las mamás de los pequeños comenzaron a interrogar a la maestra sobre el problema: "Hola, seño. Hicimos la multiplicación y pintamos, pero no queda del todo claro", dijo una. "Me pasa lo mismo, con las sumas y restas", agregó otra. "¡Hola! Me sumo al pedido", siguieron.

El comentario picante

Fue entonces que la docente respondió con el video, al que tuvo acceso el citado medio patagónico. En él, la mujer, parada frente a la cámara, les dice a las madres: "A ver, mamis, llamen a los chicos que yo les voy a explicar la multiplicación".

El tono siempre es burlón o de parodia. Catelli se arrodilla y les habla a los niños. Abre con un irónico "¡cuánto los extraño!" y continúa con la explicación del problema uno: "Mamá plantó en tres canteros, tres plantines ¿Cuántos plantines plantó mamá?".

Después, explica detalladamente la solución: "Tres plantines en tres canteros -dice con un dibujo en la mano-. Tres más tres más tres. Tres por tres, es nueve. ¡Metete adentro que llueve!".

La última broma es festejada con una carcajada de la docente que luego dice: "¿Entendieron?". Luego resuelve, en el mismo tono paródico, el segundo problema, y les dice a los chicos: "Bueno, vayan a llamar a sus mamis".

"Ya les expliqué a los chicos, son una luz y aprenden rapidísimo. Si vos querés que te mande otros videítos, pedile a tu marido que ya le mandé bastantes. Chau, me voy a ver Poco ortodoxa ", concluye la "seño".

Las disculpas de la docente

El video habría circulado con fuerza en grupos de WhatsApp y habría despertado la indignación de las madres que recibieron ese picante mensaje en plena cuarentena. Pero poco tiempo después, la docente levantó el video de los lugres donde lo había subido, y aclaró que todo había sido una humorada.

"Hace unos días subí un video que tuvo muchos me gusta, muchos compartidos y hermosos comentarios. El mismo video ofendió y enojó a otros. Por tal motivo, decidí eliminarlo", indicó en posteo de su cuenta de Facebook .

A su vez, señaló que se trataba de una parodia: "Videos similares vemos muchos hoy en las redes parodiando docentes en plena cuarentena. Pedí disculpas y vuelvo a hacerlo porque a mí me gusta hacer reir y no enojar".

También, en el mismo posteo, la mujer aclaró que ella, además de docente, es actriz. Y en su cuenta de Facebook hay muchos videos similares al que se viralizó, recreando situaciones humorísticas.