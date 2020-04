Ante un contexto de pandemia mundial por coronavirus, la mayoría de los países del mundo optaron por disponer una cuarentena obligatoria. Esto significó que distintas actividades se vean pausadas o debieran encontrar la manera de avanzar utilizando las nuevas tecnologías. La educación fue una de ellas, pero recientemente una maestra no se adaptó del todo a esta modalidad y protagonizó un divertido momento que se viralizó en las redes sociales.

Titulo para el video... ������ Publicado por Sara Giio en Jueves, 23 de abril de 2020

La profesora les enseñó a sus alumnitos a contar con los dedos de sus manos. Para ello, dibujó una extremidad en una hoja y la mostró frente a la cámara mientras recitaba los números.

No obstante, no tuvo en cuenta un pequeño detalle, que su dibujo contenía seis dedos. Al momento de llegar a “cinco”, notó que había un paso más que seguir que no debía estar allí. Cuando se percató de su error, se mostró completamente arrepentida. Al final de la escena, se la escucha decir: “Voy a tener que editar el video”.