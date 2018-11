Lo que debía ser un truco con seguridad garantizada se terminó transformando en un susto mayúsculo para la modelo chilena Maura Bellagamba. La joven, que también es gimnasta, compartió videos del terrible momento que vivió durante la filmación de un comercial en que debía hacer una acrobacia aérea. En las imágenes se ve como la chica está enganchada con un arnés y es arrastrada por un vehículo cuando de repente se suelta y sale catapultada a gran velocidad.

Todo ocurrió mientras estaba en un parque en Chile y después del hecho ella hizo su descargo a través de Instagram.

"Soy yo la del vídeo, agradezco a Grillo Films por hacer público este vídeo, la verdad que en su momento yo no tuve el valor de hacerlo público. Experiencia donde viví un gran susto y una gran lección personal. Me empeñé mucho en hacer bien la escena lo que me cegó de lo mal preparado del ejercicio", afirmó.

Luego continuó con detalles su relato: "La mitad de la producción quería que lo repitiera.... pueden creer que yo misma fui el muñeco de prueba, se suponía que haríamos una pequeña prueba pero me lanzaron al tiro sin mi consentimiento. Finalmente solo llamaron a mi pareja para que me fuera a buscar.... ni siquiera estaban preparados con primeros auxilios, tuvimos que hacernos cargo y costear la urgencia en la clínica gracias a dios solo un cuello cervical por unos días", escribió en la red social.

La modelo también explicó: "El médico luego de ver el vídeo expresó: 'si no hubieses sido gimnasta desde pequeña por elasticidad claramente esto hubiese terminado muy mal'. Concuerdo que este tipo de cosas no pueden pasar".

Luego de la acusación de irresponsabilidad hacia los encargados del comercial, la productora Acción Film, realizadores del anuncio, emitieron un comunicado dando su versión de los hechos. Según publica el sitio chileno Teletrece, la producción afirmó: "Operamos con los más altos estándares de calidad y brindando la seguridad necesaria a todos sus trabajadores tanto internos, como externos en cada una de sus filmaciones".

Sobre el incidente dijeron: "El caso consultado ocurrió mientras se realizaba una prueba de los materiales de FX. En ningún caso el objetivo era lanzar a la profesional. Tras el imprevisto, la productora trasladó de inmediato a la atleta a urgencias, lugar donde la examinó un equipo de profesionales, que horas más tarde la dio de alta. Posteriormente, se costearon todos los gastos médicos y procedimientos preventivos efectuados en el lugar, tal y como muestra la documentación que tenemos en nuestro poder", agregó la empresa.

Fuente: Los Andes