Kara Baker, una mujer de 28 años que vive en Missouri, Estados Unidos, transmitió en vivo por Facebook el nacimiento de su cuarto hijo, al que tuvo sin asistencia médica y en el baño de su casa. Su idea fue romper con los tabués que giran en torno al parto natural.

Cuando nació Brylie, su primer hijo que hoy tiene 4 años, Baker tuvo una experiencia traumática principalmente al tener que pagarle al hospital 40 mil dólares por haber dado a la luz. En una entrevista con el medio Femail, calificó esto como "shockeante".

"El médico que me lo hizo tener se fue y no me dio a mi hija, sólo estaban las enfermeras, no practicaron el pinzamiento del cordón y me desanimaron de amamantar. Todo fue sobre dinero y no sobre lo que era mejor para mi hijo", explicó.

Cuando quedó embarazada de Barret, hoy 3 años, y Ash, de 15 meses, también decidió tenerlos en un hospital. Sin embargo, desde antes del nacimiento de Ash ya consumía videos de partos caseros y así la idea comenzó a tomar forma.

Luego de informarse y hacer consultas con personas especializadas en el tema, junto a su esposo decidieron que su cuarto hijo nazca en el hogar. "Mi esposo apoyó mi decisión, él está a favor. Después de mi último parto, continuó diciendo que deberíamos haber tenido un parto en casa por nuestra cuenta", expresó.

De esta manera, la mujer decidió grabar el nacimiento y transmitirlo en vivo por Facebook. En las imágenes se la ve sentada en la bañadera con un top negro y sus anteojos, dándole la bienvenida a Molly Fay Baker.

En otro de los motivos por los que tomó la decisión fue para "romper el tabú que existe en torno a los partos caseros".

Baker sostuvo que ver tantos nacimientos naturales por internet le ayudó a superar el estigma y "las historias de terror que se cuentan". En consecuencia, decidió unirse a las madres que informan y ayudar a otras que, según ella, fueron "condicionadas" a temer al nacimiento.

"Quiero cambiar la perspectiva de los partos. El nacimiento no es un evento médico, no se debe temer y no tiene que ser doloroso", afirmó. Y agregó: "Las empresas nos dicen qué hacer y qué pensar, en lugar de escuchar nuestros cuerpos y dar a luz de la manera en que las personas lo han hecho durante miles de años".

En cuanto a la preparación para el parto en su hogar, contó que preparó su cuerpo meses antes para este evento. Se alimentó con una dieta orgánica completa, manteniéndose alejada de las toxinas, se liberó del estrés y disfrutó de su embarazo.

"Al transmitir en vivo el nacimiento, espero cambiar la perspectiva de nacimiento de las personas. Quiero ayudar a perder el estigma. Quiero que la gente vea que el trabajo de parto y el parto mismo no tienen que ser dolorosos y temidos. Dar a luz es para lo que estamos diseñadas. Realmente es un regalo", finalizó.