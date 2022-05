Tras pasar varios meses desempleada y con dificultades para sacar adelante a su familia, una mujer triunfó con su negocio en Estados Unidos de sacar piojos a niños. Se trata de Eliana Edith Ortega, una mujer ecuatoriana que hizo su negocio en Nueva York al sacar piojos a niños, aunque, según ella “hasta el presidente de los Estados Unidos puede contagiarse” porque buscan a personas “con el cabello limpio”, por lo que su negocio tiene gran mercado.

La madre declaró que cuando llegó a Estados Unidos intentó todo tipo de trabajos, pero ninguno de estos era lo suficientemente redituable como para pagar las cuentas. “Fui cajera, mesera, limpia baños, limpiar casas, oficinas, repartir pizzas, repartir volantes para pequeños negocios y no me alcanzaba el dinero“, reveló. Sin embargo, fue tras varios intentos que una conocida le comentó sobre una compañía que buscaba personal para extraer piojos, y fue ahí que comenzó su labor. Si bien dijo que al inicio sintió temor porque no dominaba el inglés, la empresa la contrató y descubrió su trabajo soñado

“Descubrí que esto realmente es un imperio. Es una mina de oro. Es como les digo a mis estudiantes, ustedes no saben lo que tienen en sus manos, la industria de la pediculosis humana no está explotada como se debería”, dijo.Su negocio tuvo tal éxito que cuenta con hasta 10 mil servicios en su propia empresa y con cada tratamiento para remover piojos llega a cobrar de 800 a mil dólares dependiendo la gravedad.

Pero esto no se detiene ahí, Eliana Edith añadió que si es aún más grave la situación, como por ejemplo que toda la familia esté infestada, el costó puede ascender de los 4 mil a los 5 mil dólares.

Si a esto le sumamos que cada año, en Nueva York se registran de 6 a 12 millones de casos de piojos en menores, se podría decir que efectivamente encontró su negocio redondo en quitar piojos a personas.