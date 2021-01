Mailén Díaz, una nena de 8 años, tuvo una iniciativa para ayudar a su papá Gustavo, quien se encontraba desempleado en plena pandemia. La menor hizo un dibujo para que su padre pueda conseguir trabajo y se viralizó.

La familia es de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, y Gustavo limpiaba zanjas pero la pandemia lo dejó sin trabajo. Si bien intentó sobrevivir con changas, se le hizo cuesta arriba con la cuarentena.

“Salía todas las mañanas a caminar por el barrio de Gregorio de Laferrere a tocar timbre para ofrecer mis servicios. Pero como mucha de esa gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendía. Me pasó de estar todo el día buscando trabajo y no poder traer ni un peso para darles de comer a mis hijas”, explicó Gustavo Díaz en diálogo con Infobae.

Por su parte, Mailén contó: “Escuché hablar a mi papá y a mi mamá. Decían que tenían que juntar 500 pesos para comprarle una desmalezadora a nafta que vendía un vecino y se me ocurrió hacer un dibujo para promocionar el trabajo de mi papá, como se hace con esos panfletos que se reparten en la calle”.

“Cuando me regaló el dibujo sentí una satisfacción enorme. Fue el 29 de diciembre al mediodía. Se me ocurrió compartirlo en mi Facebook y subirlo a otros grupos donde la gente del barrio ofrece su trabajo o vende productos sin saber todo lo que vendría después”, reconoció e hombre.

Y agregó: “Me contactó hasta gente de Tucumán, Santa Fe y Santiago del Estero... fue una locura lo pasó”.

Las tarifas que maneja Gustavo son 150 pesos para cortar el pasto en las veredas y los jardines grandes los hace por 800 pesos.