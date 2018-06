Un centenar de personas buscó durante 12 horas a una nena de tres años que se había perdido en un maizal en Misuri, Estados Unidos. Cuando por fin la encontraron estaba tranquila porque su perro yorkshire había pasado la noche con ella.

Remy Elliott desapareció de la vista de su madre, Timber Merritt, en algún momento después de las 20 del jueves pasado. "La llamé y cuando no me contestó me di cuenta de que no la iba a encontrar yo sola", explicó la mujer al sitio KFVS.

Ahí es donde entra Fat Heath, algo así como "el gordo Heath", que fue el héroe de la jornada después de 12 horas de búsqueda en el maizal de Qulin, Misuri. El tío de Remy la encontró acostada sobre tallos quebrados, con su perro al lado.

"Definitivamente estaba exhausta, acalorada, muy transpirada y le costó un buen rato volver a tomar líquido. Me dijo que no le dio miedo porque el gordo Heath estaba ahí. Si no hubiera estado creo que habría sentido terror", aseguró la madre de la nena.