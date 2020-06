Hay historias que si las contas, nadie las cree por lo insólita que son. Este es el caso de la enfermera Rachael Hearson, que en un libro contó una increíble historia en cuanto a una pareja que llegó al hospital y tuvo que explicarle que para tener hijos necesitaban tener sexo.

“Habían estado casados durante algunos años, pero los chicos no habían llegado”, reveló la enfermera en una entrevista ofrecida a The Mirror. De esta manera, contaba cómo estas personas no sabían cómo hacer bebés. “Era mi trabajo asegurarme de que lo hicieran”, indicó.

“Realmente pensaban que los bebés llegaban como resultado de simplemente ‘casarse’ y no tenían idea. Enseñar a alguien sobre sexo es una gran responsabilidad. Pero en un par de visitas, la pareja no logró avanzar más allá de tomarse de las manos”, comentó Hearson, oriunda del Reino Unido.

La pareja no volvió a visitar a Rachael y no terminó de entender bien como tenían que hacer para tener bebés. Ante lo insólito de la situación, la enfermera intentó ubicarlos, pero obtuvo respuestas negativas cuando los volvió a llamar y luego les perdió el rastro, ya que se mudaron de ciudad.

Pero esta no es la única situación extraña que le tocó vivir a la experimentada enfermera, que lleva más de 40 años de profesión. Por ejemplo, una vez tuvo que presenciar a un padre de veinte años masturbándose en un sillón mientras hablaba sobre un curso de “abusos sexuales” que estaba haciendo con su novia.

Rachael estaba haciendo el chequeo de rutina del bebe cuando vio al novio de la mujer haciendo un movimiento al que describió como "una acción rítmica inconfundible de la muñeca”. En ese sentido, explicó que él no era consciente de lo que estaba haciendo y que simplemente siguió como si las dos mujeres no estuvieran ahí junto a él.

Fuente: Crónica