Kristina Öztürk, de 23 años, y su marido, Galip, han sido padres de 20 bebés en poco más de un año utilizando el método del vientre de alquiler.

La pareja, de procedencia rusa, obtuvieron su primer bebé por vientre de alquiler en marzo del año pasado, y tras él decidieron continuar con la práctica porque ambos tenían el deseo de tener una gran familia, como recoge Mirror.

Por cada embarazo la pareja pagó 10.900 dólares. Ahora, con sus 20 descendientes, se gastan entre 5.000 y 6.000 dólares cada semana para su mantenimiento. Un ejemplo de las grandes cifras que tienen que manejar para una familia de gran tamaño son sus gastos en pañales: usan 20 grandes paquetes cada semana. Además, la pareja tiene 16 niñeras.

De momento, Kristina ha asegurado que ya no piensan recurrir a más vientres de alquiler en el futuro, pero no ha descartado que puedan tener más hijos, esta vez de forma natural. Aun así reconoce que de momento no lo intentarán, ya que sus 20 bebés necesitan toda la atención de la pareja.

Los 21 hijos de Kristina y Galip Öztürk

Victoria - 11/11/2014

Mustafa - 10/03/2020

Maryam - 17/04/2020

Irene - 19/04/2020

Alisa - 19/04/2020

Hasan - 29/05/2020

Judy - 29/05/2020

Harper - 17/06/2020

Teresa - 24/06/2020

Hussein - 24/06/2020

Anna - 28/07/2020

Isabella - 01/08/2020

Ismail - 20/08/2020

Mehmet - 31/08/2020

Ahmet - 27/09/2020

Ali - 28/10/2020

Christina - 28/10/2020

Sara - 10/11/2020

Lokman - 10/11/2020

Galip - 04/12/2020

Olivia - 16/01/2021