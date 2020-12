Un restaurante argentino fue elegido número uno en el ranking Latin America's 50 Best Restaurants 2020. El primer puesto del prestigioso listado es para Don Julio Parrilla, un lugar especializado en carnes asadas, algo que se relaciona intrínsecamente con el paladar nacional y está ubicado en Palermo.

Ya en 2019 Don Julio había hecho historia porque, además de la gran noticia sobre la consagración de Mirazur, el restaurante francés del argentino Mauro Colagreco, como el mejor del mundo en la ceremonia de 50 Best Restaurants of The World, la parrilla ubicada en la esquina porteña de Gurruchaga y Guatemala llegó al número 34, ubicándose como el único restaurante argentino en la exclusiva lista internacional.

"El restauranteur y sommelier Pablo Rivero lidera esta parrilla argentina, que ha logrado reconocimiento internacional por su ejemplar hospitalidad, su carta de vinos con más de 20 mil botellas y su enfoque singular de los ingredientes. Toda la carne de Don Julio proviene de ganado de pastoreo Aberdeen Angus y Hereford, criado en el campo alrededor de Buenos Aires y con una maduración de al menos 21 días para alcanzar su punto óptimo", destacan los fundamentos del jurado del listado promocionado por las aguas italianas S.Pellegrino y Acqua Panna.

Los expertos valoraron que "un edificio de finales del siglo XIX y emblema del barrio de Palermo es el escenario de esta inmersión en la cultura argentina. En Don Julio, la parrilla cobra protagonismo y todo combina a la perfección para que los comensales descubran la comida que representa al país en una sola experiencia".

Desde 2002, el Latin America's 50 Best Restaurants, ha intentado capturar la diversidad del mundo culinario y reflejar sus mejores propuestas. De esta manera, cuenta con más de 1000 expertos y de un procedimiento estructurado y auditado de votación, a partir de los cuales año a año intenta descubrir las mejores ofertas gastronómicas.

Además de su ranking anual -que este año fue pospuesto para 2021 por la pandemia del coronavirus- esta organización también estudia las propuestas regionales, particularmente de Asia y América Latina. Así, este jueves 3 de noviembre, se conoció a los 50 mejores de Latinoamérica y los argentinos lideraron el listado.

El dueño de Don Julio es Pablo Rivero, quien desde los 20 años está sumergido en el universo culinario. Según describen los encargados del premio, a través de Don Julio este empresario "muestra al mundo el panorama culinario del país". Y añaden: "Gracias a su gran vocación de servicio, el restaurante fue reconocido en 2018 con el Art of Hospitality Award y, en 2020, Rivero lleva a Don Julio a lo más alto de la gastronomía como El Mejor Restaurante de Latinoamérica, patrocinado por S. Pellegrino & Acqua Panna".