Daniela Celis, que en las redes sociales es apodada como 'Pestañela' por sus increíbles pestañas postizas, le contó a Julieta Poggio que no tendría sexo con Thiago, con quien se muestra muy amistosa adentro de la casa.



La joven de 26 años le contó a su confidente que si bien tienen buen vínculo, Thiago "no me calienta". Y luego justificó: "Estamos encerrados necesitamos contención todos. Pero yo ni en pedo tengo sexo acá adentro de la casa".



"A otra persona me quiero garchar igual", aseguró luego. "¿A Marcos"?, le preguntó Romina, curiosa. Y Daniela eligió evitar dar el nombre, pero todo indicaría que se trataría del salteño.



"Lo dejamos en incógnita, todavía no se a quien", concluyó.

Me da lástima por Thiago ya que anoche él pensaba que estaba avanzando con Daniela y se encontraba feliz. Mientras que por el otro lado, Daniela dice esto���� #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/FDVSJSMw8k — Gran Hermano Clips (@GHermano_2022) November 9, 2022