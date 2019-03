Pit Sisters es el nombre de la organización que ha rescatado a 10 cachorros en Georgia, Estados Unidos, y optó por llevar a los animales a un refugio donde un pitbull adulto los estaba esperando.

Lo que llamó la atención de los miembros de la entidad fue que uno de los perros, que tan sólo tenían cinco semanas de vida y presentaban desnutrición severa y parásitos intestinales, tuviera orejas muy particulares.

A la perrita en cuestión, los rescatistas decidieron llamarla “Cinnamon”, que significa “Canela” en inglés, debido a la apariencia de su pabellón auricular.

Jen Deane, presidenta de la organización, dijo a la editorial The Dodo: “Nunca he visto un perro con orejas como las de ella. Todo el mundo no puede creer lo adorable que es… ¡y es incluso más linda en persona!”.

Una vez que las personas que curaron a “Cinnamon” publicaron una foto en la red social Facebook donde se aprecia el detalle, el contenido generó repercusión y causó que rápidamente se vuelva viral en las diversas plataformas digitales.

La masiva difusión además ha servido para ganar la atención de los usuarios que probablemente pronto adoptarán al resto de los cachorritos.

Por otro lado, Mountain Rescue Search Dogs England, que es una organización benéfica que entrena perros de rescate, publicó un hecho similar pero a la inversa. Es que compartieron el emotivo rescate de un perro a un hombre que había quedado atrapado en la nieve.

Una persona se había ofrecido como voluntario para enterrarse en nieve y registrar todos los movimientos con una cámara. Por ese motivo, cuando la perra “Flo” llegó hasta el lugar donde estaba enterrado, el video muestra que olfateó y excavó todo lo que pudo hasta dar con el cuerpo del hombre.