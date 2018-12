Las dueñas de una pizzería de Quilmes Oeste -madre e hija- lanzaron una campaña solidaria en la que ofrecen una pizza gratis a cambio de juguetes, que serán entregados con motivo de la Navidad a decenas de niños humildes que asisten a un merendero en la zona de la Ribera.

En la Pizzería Albaguá, que funciona desde hace 30 años en la avenida Rodolfo López Nº 2545, saben muy bien que para estas fechas no hay nada mejor que la sonrisa de un niño. Por eso, a los clientes que acerquen juguetes para donar, le regalarán una exquisita pizza de muzzarella.

Cecilia, tiene 19 años y es la hija de la dueña del local. Además de trabajar allí, los fines de semana colabora en un merendero de la ribera de Quilmes. En las vísperas navideña, le comentó a su mamá que quería hacer algo para que los niños tengan un regalo en el arbolito y, entre las dos, idearon esta iniciativa.

“En el barrio nos conocen hace tiempo y algunos clientes ya nos trajeron algunos juguetes. Pero necesitamos más, por eso le pedimos a los vecinos que nos ayuden con esta movida que nació con el objetivo de hacer algo de corazón por el prójimo”, expresó María Escobar, propietaria de Albaguá. Asimismo, la comerciante señaló: “Pedimos juguetes usados en buen estado. También nos pueden traer nuevos, pero sabemos cómo está la situación del país y lo difícil que está comprar un juguete”.

“Queremos hacer lo mismo para Reyes Magos y estamos pensando en hacer colectas de alimentos no perecederos para los comedores sociales”, adelantó y, luego, añadió: “El sentimiento que nos genera ayudar a los nenes es indescriptible. Y lo que se genera con nuestros clientes es hermoso. Algunos vinieron a traer juguetes y no nos aceptaron la pizza. Todo esto me genera una emoción muy fuerte y siento mucho orgullo de mi hija”.

