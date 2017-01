De las miles de recetas que hay en Internet, pocas son tan oportunas como ésta. Es un "paso a paso" facilísimo para aprender a hacer un helado casero de la bebida oficial de los cordobeses: el fernet.

La creadora es Ana Inés Aguirre, una sanjuanina profesora de piano que compartió su receta en una cuenta que tiene en la red social Taringa y que se hizo viral.

"Te voy a enseñar a hacer helado de fernet sin cocción, sin necesidad de usar máquina heladora y sin tener que estar pisando el helado mientras se congela. Sólo necesitamos una batidora eléctrica, o un batidor manual, y un freezer o congelador que enfríe mucho", cuenta Aguirre.

Ingredientes (para 4 personas):

1 paquete de helado instantáneo de vainilla

1 cucharadita de gelatina sin sabor

2 cucharadas de agua fría

1 vaso de leche fría

1/4 vaso de Fernet

1/2 vaso de crema de leche / nata

Paso a paso:

1- Mezclar en un bowl el contenido del paquete de helado de vainilla con un vaso de leche fría (aproximadamente 200 c.c.) y ¼ vaso de fernet (50 c.c.). No uses más cantidad de Fernet porque el alcohol retrasa el congelamiento y el helado va a tardar mucho tiempo.

2- Batí con batidora eléctrica durante 3 o 4 minutos. Si no disponés de ese aparato, trata de pedirlo prestado. Se puede usar un batidor manual, pero vas a tener que estar al menos 10 minutos batiendo sin parar.

3- Vas a notar que al cabo de ese tiempo el batido se pone más cremoso y pálido. Eso es porque está entrando aire en la preparación. Te recomiendo que no uses licuadora, mixer o procesadora, a no ser que estos tengan algún accesorio para batir. Las cuchillas de esos electrodomésticos te van a arruinar el helado.

4- Vas a hidratar 1 cucharadita colmada de gelatina sin sabor (son 3,5 g. o medio sobrecito) con 25 c.c. de agua fría. Calcula unas 2 cucharadas. Dejá que repose unos segundos y calentá en el microondas durante 10 segundos, o a baño maría. Hasta que le salga humito, pero que no hierva.

5- Verté la gelatina caliente sobre la preparación del helado.

6- Continuá batiendo durante unos segundos más.

7- Medí 100 c.c. de crema. Es algo así como medio vaso. Agregala al proyecto de helado.

8- Seguí batiendo un minuto más y listo.

9- Coloca todo en una fuente metálica que sea amplia y baja, para que el helado se congele más rápidamente.

10- Lleva la fuente al freezer o un congelador. No lo aplastes, no lo pises, no lo batas, ni hagas nada para que no se le escape el aire. Así funcionan los helados de paquetito.

12- Al cabo de 3 horas (según lo que enfríe tu freezer o congelador puede ser más o menos) el helado ya estará firme.

13- Si querés acentuar el sabor del helado, rociá cada porción con ½ cucharadita de Fernet.

¡Listo!

Fuente: Día a Día