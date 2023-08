Una usuaria asistió con sus amigas a merendar en la pastelería del chef Damián Betular y comentó su experiencia a través de TikTok. La joven utilizó una voz particular para contar su crítica al local gastronómico.

Según el video que publicó en la plataforma, las mujeres fueron en auto y consiguieron un buen lugar para estacionar el auto. En primer lugar, contó que una amiga esperó una hora y media para ser atendida, pero a ella solo le costó 30 minutos, un día del fin de semana pasado.

A su vez, recomendó a todos los que lleguen y tengan que hacer fila, ir mirando la carta, los precios y la heladera llena de curiosidades únicas. “En cuanto a estética súper instagrameable y es muy pequeño para la cantidad de gente que va los fines de semana”, sostuvo.

“Una vez que estás adentro no tenés mucho para pedir. Hay mucha variedad de postres, tortitas. Súper estéticos, divinos, pero no sabés que cara** tienen, por eso hay que leer la carta”, sugirió.

Sobre la antención al cliente, detalló que atienden rápido a los consumidores que van en busca de un descanso en la pastelería y reconoció que el servicio es así porque “están a mil”.

“Las tortas eran una locura y enteras salían $27.000. Me pedí un mocka y me salió $1.200. Para comer me pedí esta cokie, era gigante y no me la pude terminar. Me salió $2.500”, reveló la influencer.

El lugar donde lograron centarse le pareció “muy feo”. El grupo de mujeres se sentó al lado de la florería y tenían “muy poca luz”.

La reacción en redes sobre el viral de la pastelería Betular

“Yo fui. Muy sobrevalorado, comprás el apellido Betular” y “Yo gaste 17 mil y no compre tanto, vale la pena pero preparen la billetera” fueron los comentarios más destacados en TikTok.