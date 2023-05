Todos los días, al llegar a su trabajo en Córdoba, Miguel, un obrero de 35 años, cuelga su bicicleta de un poste de luz con la pala mecánica que él mismo maneja.

Miguel pedalea 40 minutos de ida y otros 40 de vuelta para ir a realizar sus tareas cotidianas. La bicicleta es su herramienta de trabajo y queda parada durante 9 horas en la calle. Debido a que no la quiere dejar sola, ni molestar a algún vecino, encontró en un poste de luz su mejor aliado.

“Como manejo la máquina, voy y vengo por la calle, y no puedo ver todo el tiempo la bici. Si me la roban, directamente me cortan las manos”, comentó el obrero en diálogo con El Doce.

En este sentido, sostuvo que colgarla lo deja “más tranquilo” porque “nadie se va a subir ahí arriba a sacarla”.