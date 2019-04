Parece una escena sacada de la película Relatos Salvajes, pero no lo es. Es un hecho real, aunque parezca un tanto inverosímil. Fue en China, donde una joven, y en un acto de desesperación, estaba dispuesta a todo para que su exnovio no se casara. Con esa intención no tuvo mejor idea que conseguir un vestido de novia y asistir al casamiento de quien fuera su expareja. Un acto estricto de amor. También algo de locura.

Su objetivo era muy sencillo, era evitar que el joven se casara con otra mujer y para agregarle más dramatismo al tema decidió concurrir con un vestido de novia -que pidió prestado- a la ceremonia a la que obviamente no estaba invitada.

El episodio, con mucho tinte de escándalo, fue registrado en la filmación de uno de los asistentes a la boda y en las imágenes se puede ver como la expareja del novio se arrodilla y trata de convencerlo de que no se case y le de una oportunidad. Sin embargo, este se niega y aunque al principio trata de mantener el control, pero pierde la paciencia cuando su actual novia sale corriendo del lugar.

Los presentes no sabían qué hacer, a pesar de que el maestro de ceremonias trató de calmar las cosas citando un proverbio chino que dice: "Si le preguntas a la vida qué es el amor, es dedicar tu vida a otra persona".

Todavía no se sabe que desenlace tuvo esta peculiar historia y tampoco se conoce exactamente cuándo y dónde ocurrió pero desde que el video apareció en Youtube el pasado 7 de abril, se viralizó por todo el mundo.