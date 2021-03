Un video en Tik Tok se hizo viral al registrar cómo dos palomas empujaban a otra de su especie al metro de Nueva York, Estados Unidos, ante la curiosa mirada y gritos de los horrorizados pasajeros.

En el vídeo se puede ver a una paloma aparentemente herida y a otras dos palomas que la escoltan, empujándola, hacia el borde de las vías.

El usuario del video, @justthingsiguesss, quien tiene ya más de 12,6 millones de reproducciones y 72.000 comentarios de todo tipo, escribió una leyenda que decía "sólo en Nueva York", con el emoji de un hombre que pone su mano en la frente.

Los pasajeros que esperaban el tren en el andén neoyorquino exclamaron: "no, no", "no puede ser". Además, se pueden oír los gritos y la desesperación de la gente al ver la horrible secuencia.

Finalmente, las dos palomas asesinas volaron por encima del tren, mientras que la pobre víctima quedó aplastada por el paso del transporte público.