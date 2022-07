De entre todos los que haceres domésticos, lavar y doblar sábanas quizás sea uno de los más resistidos, engorrosos y el que más quejas recibe. Con el fin de facilitarle la vida a muchas personas, una joven compartió un video en Twitter con un infalible método para doblar de forma perfecta la odiada sábana cubre colchón y dejó a todos con la boca abierta.

A la hora de higienizar las sábanas, sabemos muy bien lo que cuesta doblarlas una vez secas para que queden prolijas y listas para un próximo uso. La inferior, dado que posee un elástico para que permanezca sujetada al colchón, es una misión prácticamente imposible para quienes son fanáticos de la prolijidad y necesitan que queden perfectamente dobladas.

Un chico compartió en su cuenta de Twitter un clip con un tip infalible para doblar la sábana cubre colchón, y que quede realmente espectacular para quienes tienen esta especie de “toc”. La publicación, que el usuario @oigre5keko tituló “De nada”, tuvo más de 47 mil “me gusta” y 1.200 comentarios.

El post consta de un video, donde se puede ver a una mujer rubia doblando una de estas sábanas sobre una cama. En cinco simples pero estratégicos pasos, deja la sábana doblada en un cuadrado casi perfecto de una forma que hasta ahora parecía imposible.

“El video que necesitaba”. “Se pasó, la técnica depurada”. “Gracias! Creo que el vídeo cambiará mi vida y dejaré de hacer una bola de ese tipo de sábanas”. “Esto me da paz absoluta”. “Gracias a este video habrá un antes y después en mi vida”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios, realmente agradecidos por haber compartido el valioso material.

Otros usuarios probaron la técnica, pero sin éxito: “Se ve taan fácil ...uno que tiene dos pies y dos manos izquierdas”. “Nooo, no puedo, intento pero me gana, termino amuñando igual”. “Es mentira. No funciona. Nunca funcionará. ¡Te odio sábana abajera!”. “Si no me resulta, me frustro. Así que no me hago problema. La hago un repollo y la encesto en el closet”. “He visto diferentes técnicas y ninguna me resulta... No aprenderé nunca”. “Lo intenté media hora y casi quedé atrapada”.

De todas formas, a la hora de dormir, la forma en que fueron dobladas las sábanas poco importa, como lo dejó claro un usuario con su comentario: “Jaaja, después en la cama con sueño ni cuenta se da uno si quedó bien doblada o no”.

Fuente: Crónica