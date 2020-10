Un ejemplar de oso negro americano ('Ursus americanus') del Parque Nacional Yosemite, en California (EE.UU), fue captado mientras ofrecía un poco habitual 'concierto a capela' desde la copa de un árbol.

En las imágenes que fueron compartidas recientemente por el propio parque a través de su cuenta de Twitter, es posible escuchar una variedad de voces entonadas por el úrsido. "Los osos pueden producir un amplio repertorio de sonidos, típicamente cuando están a la defensiva, asustados, angustiados o agresivos", se explica en los comentarios que acompañan la publicación.

Las particulares 'vocalizaciones' emitidas por el mamífero no pasaron desapercibidas por los usuarios de las redes sociales, quienes han mostrado su sorpresa y bromeado acerca de ellas. Incluso ha habido quien las ha comparado con las hechas por el popular personaje de 'La Guerra de las Galaxias', Chewbacca.

Del mismo modo, otros internautas mostraron su preocupación por el estado físico y psicológico del animal. Para algunos, los sonidos podrían ser un indicativo de que el oso tiene miedo, o sufre de ansiedad u otra enfermedad. "¿Quizás siente dolor?", "¿Depresión?", "El pobre suena infeliz", fueron algunos de los comentarios dejados en la publicación.

"Suena como yo cuando me despierto pensando que el 2020 ha sido un mal sueño... pero lentamente me doy cuenta de que no lo es", bromeó otro de los usuarios de Twitter.

Otra de las hipótesis sobre el motivo que llevó al oso a entonar sus particulares 'cantos', según algunos comentarios, apuntarían a que se quedó atrapado en el árbol. "Tal vez tiene dificultades para bajar... está mirando hacia arriba y hacia abajo", se puede leer en una respuesta al video.

No obstante, el personal del parque aseguró que este ejemplar de macho adulto es avistado con frecuencia, y que, en su opinión, "parece estar bastante sano", por lo que se desconoce qué "provocó este concierto a capela no programado".

El hábitat del oso negro americano se distribuye entre Canadá, Estados Unidos y el norte de México, aunque en los últimos tiempos su población ha disminuido en los tres países. A pesar de pertenecer al orden de los carnívoros, sus hábitos alimenticios lo sitúan como un animal omnívoro, ya que se alimenta de prácticamente todo tipo de materia comestible disponible.

Por su parte, las autoridades estadounidenses han estimado que la población de 'Ursus americanus' que actualmente viven dentro del territorio de Parque Nacional Yosemite ronda entre los 300 y los 500 ejemplares.