Roberto Gómez Bolaños fue uno de los padres de la comedia y el humor en toda Latinoamérica. Sus personajes atravesaron varias generaciones y hasta hoy siguen siendo vistos por millones de personas en el mundo. El legado tras su muerte, el 28 de noviembre de 2014, sigue vigente y cada día parece sumar más adeptos.

En las últimas horas una de sus más famosas caracterizaciones, la del Doctor Chapatín, causó un revuelo en las redes sociales por la difusión de un video que ha hecho creer a miles de fans que el veterano médico tenía un perfil pedófilo.

Los personajes de Gomez Bolaños -El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, El Chómpiras, o Chaparrón Bonaparte, entre tantos otros- fueron tan exitosos que hasta el día de hoy siguen dando que hablar.

La tercera edad la encarnaba el Doctor Chapatín. Un viejo malhumorado que tenía la mano suelta y siempre dispuesta a sacudirle la cabeza a quien fuera con su bolsa de papel. Esa bolsita "Contenía los rencores, las envidias y sus defectos, para que no se le escaparan nunca y así no soltarlos para ofender a la gente", explicaba Roberto Gómez Bolaños. Chapatín también podía ser pícaro y enamoradizo. Nada lo ofendía más que le dijeran que era viejo. Y siempre que podía, le iba a sacar un billete de más a sus pacientes. Para aquellos desafíos que le costaban, o no podía lograr, él ponía como excusa que "le daban cosa".

Pero ahora la figura del anciano doctor resurgió por un desagradable chiste. En un video subido a Twitter por supuestos fans, en donde se lo ve a Gomez Bolaños diciendo cosas que podrían transformarse en uno de sus grandes tropiezos.

En las imágenes se ve a María Antonieta de la Nieves “Chilindrina”, Ramón Valdés “Don Ramón” y Rubén Aguirre como “El profesor Jirafales” acompañando a “El doctor Chapatín” en una supuesta entrevista. Todo iba por los carriles normales hasta que las cosas se van de control.

Chespirito y Florinda Meza, la actriz que hacía de Doña Florinda en el Chavo del 8. Fueron pareja hasta el fallecimiento del comediante, en 2014.

“Hemos notado que el Doctor Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años?", lee en una carta María Antonieta de las Nieves. A lo que el personaje de Roberto Gómez responde: “Prefiero dos de 14”.

Roberto Gómez Bolaños y sus inolvidables personajes: de Chaparrón Bonaparte, el Doctor Chapatín y el Chómpiras.

En otro tramo del video, una supuesta nena de 12 años manda una carta en le que dice que le daba vergüenza haber sido enamorada por el doctor Chapatín, a lo que el personaje la respondo: "¿No mandó la fotografía?".

Miles de personas llenaron el Estadio Azteca de la ciudad de México para recibir el féretro y despedir al comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, tras su fallecimiento en noviembre de 2014..

Tras la difusión del video, por estas horas la redes sociales se llenaron de comentarios: están divididas las aguas entre los que creen que sólo son bromas y otros creen que "Chespirito" se pasó con estos chistes.