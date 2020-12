La compañía Boston Dynamics publicó un video en el que sus robots inteligentes se ponen a bailar al ritmo del éxito musical de los 1960 'Do You Love Me' del grupo The Contours.

El humanoide Atlas junto con el 'perro' Spot y Handle, un robot creado para mover cajas, interpretan pasos de 'twist' y rocanrol con un estilo y una agilidad digna de bailarines profesionales.