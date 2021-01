Un insólito e indignante hecho ocurrió en la ciudad de Rosario. En las últimas horas se difundió un video en el que se muestra la llegada de un repartidor de helados a un edificio, como es normal tocó timbre en el departamento para entregar el pedido.

Pero con el pasar de los minutos y la falta de respuestas, a los siete minutos de haber llegado a la dirección, el hombre comenzó a tocar más fuerte el timbre, revisó su celular y luego empezó a darle patadas al portero eléctrico.

Todo quedó registrado con la cámara de seguridad del edificio, donde se identifica que tras las patadas se abre una de las compuertas del objeto. Luego de una serie de golpes, vuelve a tocar timbre y continúa golpeando al aparato.

Tras no tener respuestas, el hombre se retira del lugar agarrando su pie, ya que seguramente se lastimó al momento de dar los golpes. “La mujer me atendió y me dijo: nene, ya estoy acostada, ahora no quiero el helado”, indicó el repartidor identificado como Javier, en diálogo con Rosario 3.

Luego de escuchar esto, el hombre no pudo contener su furia y se descargó con el portero que quedó destrozado por lo que se debió llevar a reparación. Tras conocerse el video, Javier fue despedido de su trabajo debido al comportamiento incorrecto en su labor.

El joven pidió disculpas por su accionar y también se ofreció a ayudar con la reparación del objeto, sin embargo su accionar sigue causando indignación, sobretodo entre los vecinos del edificio.