Sin gas, sin carbón, sin leña, sin parrilla. El chef David García inventó una nueva manera de preparar la pizza: apoya la bandeja sobre la ladera de un volcán en actividad. Así creó la revolucionaria pizza al volcán.

"Cuando probé el sabor que tenía esta comida hecha a base de calor volcánico, me dije: esta es una buena idea, puedo ofrecer al turismo un nuevo atractivo", contó.

Para eso, García se instaló sobre el volcán Pacaya, de Guatemala, que está activo desde el mes de febrero. Luego de hacer la preparación con los ingredientes tradicionales, apoya la bandeja sobre las rocas y deja que los más de mil grados de temperatura hagan su trabajo.

"Me fue difícil aprender la técnica para no sacar la comida quemada", dijo el chef, con guantes protegiendo sus manos y unas gruesas botas para evitar que el calor que emana de la superficie lo cocine también a él. "Además tengo que ver en qué dirección va el viento, para que no me afecte", explicó.

El curioso emprendimiento se transformó en un boom gracias a la viralidad de las redes sociales y atrajo a cientos de turistas, que hacen sus reservas por Instagram. Muchos de ellos han elogiado el sabor y también el crujido de la masa al masticarla. Si de comer al aire libre se trata, definitivamente la pizza al volcán es una gran opción.