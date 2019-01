Me costó muchisimo decidir si lo hacia publico o no, todavia miro el video y tiemblo y siento nauseas. Ahora que estoy en la tranquilidad de mi casa me decidí y lo hago.Esto me paso hoy casi a las 9 de la mañana en el ramal 13 en la calle catriel y Dr. Ramon llegando a mi trabajo.En el centro se sube un viejo y me quedó mirando, yo seguia en lo mio, de vez en cuando giraba la cabeza por inercia o lo que sea, y veia que el tipo me seguia mirando, asi sucedio varias veces hasta que me di cuenta que este degenerado hijo de puta se estaba masturbando!!! Me pare y le pedi a los gritos al chofer que llame a la policia y dije lo que estaba haciendo este tipo y enseguida se tapo con un bolso. Lamentablemente actué antes de empezar a grabar y solo pude rescatar un poco de lo que pasó. Solo pido que si conocen la identidad de esta basura, me la hagan saber porque necesito denunciarlo, ya que esta misma tarde fui a la farmacia con mi paciente y tuve la desgracia de encontramelo de nuevo (ahora tenia puesto lentes de sol y una gorra) pero el tipo me reconocio y tengo miedo por mi integridad fisica. Me escondi adentro de un kiosko y le avise a 2 policias lo que habia pasado esa mañana y ellos me dijeron que el tipo vende cosas en el centro y es seguro que me lo voy a volver a cruzar. MUJERES TENGAN CUIDADO CON ESTE HIJO DE PUTA