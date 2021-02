Dos bromistas australianos conocidos como Nick y Bill, creadores de un popular canal de TikTok con cerca de 90.000 seguidores, publicaron el pasado fin de semana un controvertido video en el que aparecen comiendo pollo frente a un grupo de personas que se manifestaban a favor del veganismo.

En la grabación se aprecia cómo uno de los activistas tacha a uno de los 'tiktokers' de "idiota" y le pregunta si cree que lo que está haciendo es "divertido".

En respuesta, el joven le extiende a su interlocutor una porción de pollo frito y le dice: "Amigo, ¿quieres un mordisco?".

‘Tiktokers’ comen pollo frito delante de manifestantes veganos



Dos ‘tiktokers’ publicaron el 6 de febrero un video donde comían pollo frito delante de un grupo de manifestantes veganos en Melbourne (Australia) pic.twitter.com/DlpC7JUUtL — RT en Español (@ActualidadRT) February 8, 2021

"He contestado a tu pregunta, ¿no es cierto? He dicho que no", replica tranquilamente el manifestante, agregando que está contento por la presencia de las estrellas de las redes sociales, ya que con su acción "están creando un espectáculo para otros".

Al mismo tiempo, otra activista intentó expresar las razones que la motivaron a practicar el veganismo y, acto seguido, los 'tiktokers' comenzaron a devorar grandes bocados de hamburguesas de pollo mientras la mujer continuaba explicando su posición.

La publicación ya acumuló más de 3,3 millones de reproducciones y cerca de 600.000 'me gusta', suscitando acalorados debates en la sección de comentarios.

Así, algunos elogiaron a Nick y Bill por actuar con la misma libertad con la que se manifiestan los defensores de la dieta vegana, mientras que otros criticaron a los bromistas por mostrar poco respeto hacia unas personas que se estaban expresando de manera educada.