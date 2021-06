Un mal entendido terminó en una desagradable situación para Keiber Chacón, de 21 años, quien recibió una brutal golpiza mientras trabajaba en la caja registradora de un supermercado en Morón.

Chacón, un inmigrante de nacionalidad venezolana, trabajaba la tarde del sábado 12 de mayo de 2021 en el supermercado Día, cuando repentinamente un sujeto le propinó varios puñetazos. La golpiza se extendió durante varios segundos.

De acuerdo al testimonio del joven, mientras realizaba su trabajo una señora se quejó de los precios. “Le expliqué que ahí tenía un número de teléfono al cual podría comunicarse y quejarse, pero ella entendió ‘cállate’ y me empezó a tratar mal, (me dijo) que no la tenía porque mandar a callar. Le expliqué que no era así, me escrachó y se fue”, afirmó.

Aproximadamente 10 minutos después entró el agresor al supermercado. El cajero aseguró que no se percató de él sino hasta que sintió el primer golpe en su rostro. “Me dejó inconsciente porque además me dio en el cachete, donde tengo un tumor benigno que me salió luego de otra golpiza que recibí en 2017 por los colectivos en Venezuela”.

El video evidencia cómo el hombre golpeó brutalmente a Keiber durante al menos 20 segundos. El cajero no tuvo tiempo de reaccionar y, a pesar de que intentó escapar de los puños del agresor, fue sometido.

Tras el ataque, Keiber fue llevado al centro de salud privado Sanatorio Trinidad de San Isidro, donde permaneció hasta la tarde del lunes 14 de junio, cuando fue dado de alta. No obstante, deberá someterse a una cirugía de emergencia, en la que los médicos tendrán que colocar injertos de piel de otra parte de su cuerpo en su cara.