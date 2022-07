Durante el partido que disputaron el Club Atlético San Antonio de Padua y Old Georgian de Quilmes, por el Torneo de la Primera C de la Unión de Rugby de Buenos Aires, Gonzalo Suárez, del equipo de Merlo, se desplomó en el campo de juego y su adversario Axel Rionegro lo socorrió y le salvó la vida.

"Fue todo muy rápido. Vi al jugador de ellos en el piso, con los ojos en blanco y con baba que salía de su boca. En ese momento atiné a agarrar el protector bucal y sacárselo de la boca porque se estaba ahogando", detalló Rionegro al medio El Progreso una vez concluido el acto heroico.

EN PLENO PARTIDO, UN JUGADOR DE RUGBY LE SALVÓ LA VIDA A UN RIVAL DE PADUA



Sucedió durante el partido entre el C.A.S.A, Club Atlético San Antonio de Padua y el Old Georgian de Quilmes por el torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). pic.twitter.com/BsQwWmyyy1 — Merlo Real (@Merlo_Real) June 30, 2022

"Se ve que perdió el conocimiento y me tiré para ayudarlo. Si bien me mordió un poco la mano, no me pasó nada. Después comencé a gritarle al árbitro para que detuviera el partido", comentó.

Las imágenes de un video que se viralizó en las redes captaron el momento en que Suárez queda completamente inconsciente, debido a que habría ocurrido un choque de su cabeza con la rodilla de un compañero, y, segundos después, Rionegro se acerca de forma desesperada al advertir que estaba en riesgo su vida.

Fuente: NA