Para muchas personas es importante tener un recuerdo presente de sus mascotas fallecidas. Algunos guardan sus cenizas, otros los han disecado. Sin embargo hay quienes van más allá, como una familia australiana que decidió preservar a su perrito para siempre colocando su piel como alfombra, según se pudo ver en las redes sociales.

De acuerdo con el portal Yahoo News Australia, la empresa Chimera Taxidermy, con sede en Melbourne, fue la encargada de compartir un video en el que se ve el pelaje de un perrito golden retriever como tapete.

"Hermoso viejo golden retriever preservado como piel para su familia", se leía en el video.

Como era de esperarse, la publicación de inmediato impactó, causó horror entre varios internautas.

Mientras tanto, la dueña del perrito explicó en los comentarios que, "la piel ha sido curtida y convertida en cuero para que la piel no se caiga". Es decir, que la piel permanecerá en buen estado por varios años.

"Esto es interesante, pero ciertamente no es para todos"; “Mis recuerdos me dan paz, no podría hacer esto, me lo haría más difícil”, se lee entre las reacciones.

Finalmente, Maddy, la dueña del perrito, contó que es consciente de que esta acción "definitivamente no es para todos".

"La taxidermia de mascotas solo se ha vuelto más popular en los últimos cinco años, por lo que es algo muy nuevo para la mayoría de las personas. Algunos son más un recuerdo sentimental, otros están en exhibición descansando en sus camas o como sus dueños querían que se conservaran", comentó.

Fuente: Milenio