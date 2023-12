Luego de quedar eliminado en la Copa de la Liga y en la semifinal de la Copa Argentina a manos de Estudiantes de La Plata, el plantel de Boca fue licenciado hasta el 26 de diciembre y algunos de los jugadores están disfrutando plenamente de sus vacaciones. Por ejemplo, Valentín Barco eligió irse a la playa con su nueva novia. Sin embargo, Sergio Romero prefirió pasar tiempo con su familia y hacer tareas de la vida cotidiana. Pero mientras estaba en el supermercado, vivió un incómodo e hilarante momento con una señora que se sacó una foto con él a pesar de "odiar a los bosteros".

Chiquito se encontraba en la fila cuando una mujer se acercó a pedirle una foto. El golero accedió con la mejor de las ondas, pero empezó a reírse cuando la señora cometió un sincericidio. “Odio a Boca, odio a los bosteros. No soy de ningún cuadro. Me hice de Colón de mentira porque soy maestra jardinera y me preguntan de qué cuadro soy. Mi hija es de Boca y mi pareja es de Boca, que está allá atrás chusmeando y matándose de risa", lanzó mientras el usuario @bocagoles la filmaba. Esta declaración casi de principios generó la sorpresa tanto del arquero como de los demás integrantes de la fila.

Estamos en el peor momento cultural de la historia. La vieja le pide una foto a chiquito, despues se pone a hablar a una camara(como si ella fuera alguien). Dice que odia a Boca pero que quiere a Romero y que su esposa es hermosa. pic.twitter.com/WFswpeHTQl — Valeria (@ValeriaCorazao) December 9, 2023

Sin embargo, al toque aclaró la razón por la que eligió llevarse un recuerdo fotográfico de su encuentro casual con el misionero. "Lo único bueno que tiene Boca es a este señor y la esposa (Eliana Guercio) es divina. Vine acá para encontrármelo”, expresó. Aunque se ruborizó un poco ante esta curiosa situación, Chiquito se tomó con humor la ocurrencia de la señora y se sacó fotos con otras personas que también estaban esperando para hacer las compras.