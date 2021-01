Minutos antes de disputar el encuentro por el ascenso a la Primera Nacional entre Atlético Güemes de Santiago del Estero y Villa Mitre de Bahía Blanca, se vivió un lamentable episodio que generó repudio en las redes sociales.

Es que Diego Kofler, preparador físico del conjunto santiagueño, hizo una charla para motivar a sus jugadores donde utilizó términos machistas. "Hasta ahora, Güemes venía de estar con la negrita del pueblo, con la que han estado todos. Hoy tengo una rubia, que se llama Nacional B, con esa tenemos que estar ahora y debemos rompernos el lomo para eso", comenzó diciendo el profe.

“El partido que viene no importa, es hoy muchachos. Laburo, entreno, me rompo el orto. Frío, calor, lluvia, estoy acá. Pero por eso soy el mejor, porque estoy acá. Pero lo tengo que demostrar ahí adentro, en esa canchita. Me cansé de culearme a esa mina del Federal C, del Federal B, del Federal A. Me cansé, me quiero culear esa mina que me la voy a culear yo solo. ¡Yo solo voy a ser el primero que me la voy a culear!", agregó Kofler

A raíz de esto, se conoció la noticia de que su DT, Pablo Martel, en 2019 fue condenado por violencia de género. Según informó Nuevo Diario, fue denunciado por su mujer. Ella le reclamó por unos mensajes que él le mandó a otra mujer y allí le dio “unos manotazos”.

Martel se presentó ante la Justicia y admitió que la versión de su mujer era verdadera. Fue condenado a un año de prisión en suspenso.

Esto es es PF de Güemes y está es la arenga(?) a sus jugadores antes de la definición frente a Villa Mitre.

Diego Kofler no solo debe ser destituido de su puesto, Diego Kofler debe ir preso hasta por las dudas... pic.twitter.com/t9kdy3C4Yr — Caído del Catre (@CaidodelCatre1) January 19, 2021

Fuente: Minuto Uno