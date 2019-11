¡Atención! Querida gente de Twitter, tengo algo para contarles", escribió Valeria Lynch (67) en su perfil de esa red social, cerca de las 2 de la mañana de este martes. Y lo que siguió, sorprendió a todos.

"Desde hoy, cambio mi nombre a #ValeriaNinch. Se vienen muchas cosas nuevas. #aPuroRock", anunció a sus más de 375 mil seguidores, que quedaron desconcertados.

Ante las dudas del motivo de su llamativa decisión y la especulación con que en realidad se tratara de una mera promoción, Lynch (o Ninch) volvió a tuitear siete horas más tarde.

"Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy por mucho más. Si lo hizo Madonna, ¿por qué no lo puedo hacer yo, no? A partir de ahora soy #ValeriaNinch #aPuroRock", aclaró.

En abril, Madonna publicó un video en su cuenta de Twitter y escribió: "Welcome to the World of Madame X" (Bienvenidos al mundo de Madame X)".

Ahora bien, en el caso de la estrella pop estadounidense, pese a que muchos creyeron que se había cambiado el nombre, se trataba en realidad del nombre de su nuevo disco, que publicó 2 meses más tarde.

Los memes tras el anuncio de Valeria Ninch:

Yo se distinguir una Valeria Ninch auténtica. Mira, acá hay un Diego Porres y un Tintinela. pic.twitter.com/wjmoadPQJh — Marcos �� (@EnLosMarcos) November 19, 2019

- Cuál Valeria Lynch?

- Mi nombre es Valeria Ninch pic.twitter.com/eCtu3TEddw — SiLvio Zóster�� (@celulabipolar) November 19, 2019

Valeria Lynch ahora tiene rock y es Valeria Ninch

Si tuviera a Lilo, sería Valeria Stitch

Si no tuviera navidad, sería Valeria Grinch

Si estuviera en la playa, sería Valeria Beach

Y si estuviera en gimnasia sería Valeria Licht (?)

Es un toque cringe, bitch. — J8e (@puestoatodo) November 19, 2019

Bart, yo sé distinguir un Valeria Ninch auténtico. Y mira, aquí hay un Zona Stereo y un Patricia Cosa... pic.twitter.com/k2As7C8aIh — Nico850 (@nico850) November 19, 2019

Valeria Ninch y Mercedes Lynchi pic.twitter.com/UH7kUzXwrO — HeRnáN ⚪⚫ (@HeRnaNk11) November 19, 2019

Los Simpsons predijeron el nuevo logo de Valeria Ninch pic.twitter.com/zYm9sUaAn0 — Esteban Fulanito ������ (@EstebanFulanito) November 19, 2019

El cambio de nombre de Valeria Lynch por Ninch, tiene un antecedente: pic.twitter.com/f1wQKwNiAQ — MarceOzz (@MarceOzz) November 19, 2019