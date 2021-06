El presidente Alberto Fernández volvió a llamar la atención por un dicho involuntario, cuando exponía en el Centro Argentino de Protonterapia (CeArP), que se construye en el barrio porteño de Agronomía. Mientras argumentaba que la pandemia aún no estaba superada, e intentaba animar a los ciudadanos a aprovechar las vacunas disponibles, dijo: “Vayan y contágiense”.

El Mandatario se rectificó inmediatamente: “Vayan y vacúnense”, señaló, pero luego de que en el cierre de la semana tuviera una desafortunada frase que incluyó a mexicanos, brasileños, argentinos y europeos, las críticas no tardaron en llegar.

"Vayan y contágiense" @alferdez dixit.



Oops, I did it again. — Mariana Lacabe (@marianalacabe) June 11, 2021

Durante el mismo acto, el presidente se refirió al trabajo que demandó la pandemia, en cuanto a inversión en salud pública y aprovechó la situación para pegarle a la oposición: “En los tiempos que vivimos, en el que tuvimos que enfrentar una pandemia, hemos redescubierto el valor de la salud pública”, dijo.

“Había quienes se jactaban de no haber abierto un hospital en todo su mandato”, señaló en referencia a dichos de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Tras lo que aseguró que, frente a la llegada de la pandemia, hubo que darle a los médicos, “todo lo que no tenían. Darles barbijos, camisolines, equipos que no tenían, dar camas que no había. Todo eso debimos volver a hacerlo. con el esfuerzo de todos ustedes”, en referencia al personal de salud que estaba en el lugar.