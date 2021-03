Markos Gomez es el dueño de un pastor alemán de cinco años que está pasando por una grave enfermedad que complicaría su vida. Esto lo afectó a él dolorosamente tanto que salió en búsqueda de alguna las forma para salvar la vida de su mascota. Publicó entonces en las redes sociales un aviso con tal de dar con el tratamiento adecuado para no perder a su perro.

Este hombre ofreció su camioneta a cambio de encontrar el tratamiento para salvar la vida de su pastor alemán de cinco años. “Él ha estado en momentos difíciles de mi vida” escribió en la publicación de las redes sociales donde dio aviso de su realidad.

De esta manera, Markos Gomez publicó el pedido en Facebook y este se volvió viral entre los usuarios. Donde los internautas comentaron mensajes de acompañamiento en esta situación por la que pasaba. Algunos, además, ofrecieron teléfonos de veterinarias de confianza para que pueda consultar por tratamientos para su mascota.

“Buenas tardes, estoy ofreciendo mi camioneta a cambio de que me ayuden a salvar a mi perro. Es un pastor alemán de 5 años, quien dio positivo de moquillo, lleva 15 días con diferentes diferentes tratamientos y no mejora, les pido de corazón me ayuden, es mi mejor amigo. Él ha estado en momentos difíciles de mi vida, la camioneta que estoy ofreciendo es una mazda cx7 2007 (americana).” escribió Markos Gomez en su Facebook.

Asimismo, “moquillo” es la enfermedad que afectó al pastor alemán de cinco años. Un trastorno grave pero común en las mascotas, que podría causar daños en el sistema digestivo y/o respiratorio de estas. Lo que implicaría cuidados intensivos, tratamientos y medicamentos para atravesar la afección.

Es por eso que el dueño pidió ayuda en las redes sociales y ofreció su camioneta a cambio. Los recursos que necesitaría para salvar la vida de su perro serían muchos más de los que podría tener a su alcance. Y aunque pudo ser un medio de transporte importante para el dueño del pastor alemán, demostró cómo daría hasta aquello que no tiene por salvar la vida de su compañero.