Vicky Xipolitakis sorprendió a todos con una flor de noticia. Se casó en Estados Unidos con su gran amor, Javier Naselli, a quien conoció en Punta del Este. La ceremonia se realizó el 5 de febrero y la revista Caras cubrió todo el suceso.

"Dicen que el café si lo dejás para mañana se enfría. Y a mí no me gusta dejar nada para mañana. Si el amor lo tengo hoy y estoy convencida porque siento que él es mi príncipe, ¿Por qué no me iba a casar? ¡Fue una boda mágica. Tuve la boda que siempre soñé!", expresó la mediática.

En el Registro Civil solo estuvieron los testigos. Su familia se enteró la novedad por una videollamada. ¡Todo muy improvisado! La pareja planea hacer una fiesta más adelante, en Los Hamptons, y otra en Buenos Aires, para disfrutar junto a sus seres queridos. También les queda el casamiento por iglesia y la luna de miel, que dejaron para más adelante. "Me gustaría ir a Jerusalem para bendecir los anillos y nuestra unión, pero por ahora me dijeron que es muy peligrosa esa zona así que tendremos que esperar un poco", dijo.

En un video que compartió en sus redes sociales, donde se la ve intercambiando los anillos con Javier, todos sus seguidores hicieron hincapié en una llamativa frase que causó mucha risa.

Después de que Naselli le pone el anillo a su esposa, llega el turno de ella, que preguntó: "¿Cuál es la mano?". Y sí, con los nervios, son cosas que pueden pasar.