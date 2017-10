Vicky Xipolitakis sabe como hacerse notar, incluso cuando no está protagonizando ningún embrollo mediático. Esta vez, la Griega fue noticia porque el viernes a la noche fue invitada a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para brindar una charla a los alumnos de la carrera de Comunicación Social.

"Acá quiero que me digan profe...", comenzó diciendo la vedette, quien no tuvo problemas para pararse frente a un curso de estudiantes de la carrera de Comunicación. Fueron los jóvenes quienes la contactaron por una investigación que hicieron durante la cursada que incluía reportajes y artículos en los que salía la melliza griega.

"Los chicos venían estudiando artículos míos. Y ahora… ¡me están estudiando en vivo!", destacó Xipolitakis ante el selecto grupo de estudiantes que presenciaron su "clase". Vicky incluso asumió su rol de profesora y hasta utilizó el pizarrón, pero para escribir su cuenta de Instagram: @victoriajesusxipolitakis.

"Me construí sola, como pude. Con la cabeza se llega", fue una de las enseñanzas que le brindó a los alumnos. Pero hubo más frases: "La felicidad está adentro de uno, no al lado de otro. Y si esa persona se va, no te podés derrumbar”.

También, Vicky respondió preguntas de los alumnos sobre su vida y dejó mensajes profundos. Una alumna se animó a preguntarle: "¿Lo del avión fue armado?". A lo que la mediática respondió: "¡Qué va a ser armado si terminé en un juicio".

Luego, los estudiantes le preguntaron por su situación sentimental y el vínculo que tiene con el empresario Javier Naselli, su novio millonario de 52 años. "Estoy contenta. El amor es lindo. Dicen que nos vuelve boludos, ¡así que yo habré nacido enamorada!”, reconoció.

"Voy a ver si los apruebo, eh", bromeó la modelo sobre el final de la clase, provocando la risa generalizada del curso. Luego, la vedette se sacó varias selfies con los alumnos, quienes se encargaron de compartirlas en las redes sociales.

En el mundo 2.0 no dejaron pasar la noticia de la clase que brindó Xipolitakis en la UBA y se armó una gran polémica por su presencia, que hasta incluyó críticas al sistema educativo argentino.