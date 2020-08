Carmen Barbieri sufrió una fuerte caída en el ensayo, antes de comenzar con su show en el Cantando. En Los Ángeles de la mañana mostraron las imágenes que quedaron registradas del momento en el que la participante termina cayéndose cuando quiere subir la tarima, desde donde comenzaba su performance en la gala de rock nacional.

Minutos antes de esta caída, Carmen Barbieri se había caído también en el baño, por lo que el impacto fue aún mayor sobre su pie. En el ensayo, mientras estaba realizando la última pasada antes del show, la capocómica comienza a subir la pequeña tarima desde donde iba a interpretar su canción. Sin embargo el pie se le trabó con uno de los escalones y terminó dándose un golpazo.

"Estaba subiendo la tarima, y cuando va a la tarima, el pie que le falló. Tremenda la caída de Carmen", relató Ángel De Brito mientras pasaban las imágenes que fueron grabadas en la pasada de ensayo.

"Las tarimas desaparecieron. Para el aire tuvo que improvisar y sacar las tarimas por las dudas. Le sacaron la tarima que era parte de la apuesta y como es una artista hizo otra cosa, y como tiene manejo de la pista lo resolvió", relató De Brito.

"No sé cómo salió a la pista después de esto, lo digo de verdad", reaccionó Yanina Latorre tras ver los videos de las dos cámaras que registraron el momento.

A pesar de la caída, Carmen Barbieri fue la primera en salir a la pista para su performance del Cantando. "Traje todo menos la silla de ruedas. Fui al baño con el barbijo, la máscara y los anteojos. No veía nada, me comí un escalón y me caí de espaldas, como si me hubiesen tirado del séptimo piso. Soy un transformer", comentó la capocómica cuando salió a dar su show.

"¿Hubo otra caída, no?", quiso saber Laurita Fernández.

"Sí, la otra fue acá haciendo la pasada. Había una tarima, dos escalones, y cuando apoyé el pie, el tobillo no aguantó el cuerpo y caí", describió Carmen Barbieri.

Fuente: El Trece